РИАМО - 25 сен. Более 3,5 тысячи специалистов сферы образования Подмосковья уже приняли участие в регулярных совещаниях по профилактике нарушений законодательства, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье для директоров школ и муниципальных органов управления образованием регулярно проходят профилактические мероприятия по вопросам предупреждения нарушений законодательства РФ. В третьем квартале в совещаниях приняли участие уже свыше 3,5 тысячи специалистов», – сказала Забралова.

По словам первого зампреда областного правительства, среди охваченных тем – организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оформление и ведение сайта образовательной организации, формирование учебного плана.

Забралова добавила, что это очень важный формат работы, так как в ежедневной практике директора школы нередко присутствуют конфликтные ситуации и спорные вопросы, в решении которых нужна помощь со стороны.

На совещании в режиме видеоконференции могут подключиться большое количество сотрудников и напрямую задать интересующие вопросы представителям контрольно-надзорных органов.

«Данные мероприятия будут продолжены и в четвертом квартале, мы ожидаем в них участие более 4 тысяч специалистов. Например, среди актуальных тем, которые будут в повестке – законность привлечения образовательными организациями денежных средств родителей», – заключила Забралова.