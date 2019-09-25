РИАМО - 25 сен. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за год резко нарастила объем штрафов с водителей за стоянку под запрещающими знаками и на газонах, так, число оштрафованных выросло с начала года более чем на треть — почти до 1 миллиона человек, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Московская административная дорожная инспекция (администрирует штрафы за стоянку под запрещающим знаком и на газоне) выявила (за восемь месяцев 2019 года - ред.) 967,7 тысячи случаев незаконной парковки (плюс 36,5% к прошлому году). Количество эвакуаций машин при этом увеличилось с 90,1 тысячи до 93,6 тысячи», - отмечается в статье.

Рост выявленных нарушений в столичном Дептрансе объясняют усилением контроля с помощью камер. Речь идет о комплексах на автобусах и стационарных камерах типа «Стрит Фалькон». Рост числа нарушителей представители мэрии также объясняют возросшей активностью пользователей приложения «Помощник Москвы». Приложение позволяет гражданам отсылать фото нарушений, на основе которых потом формируются «письма счастья» для автовладельцев.

В то же время столичная Госавтоинспекция, напротив, стала гораздо реже накладывать санкции на нарушителей парковки на тротуарах, стоянках и остановках, отметила газета. Так, УГИБДД по Москве за восемь месяцев возбудило 110,9 тысячи дел за незаконную парковку, что на 43,5% меньше, чем годом ранее (196,7 тысячи дел).

Как пояснил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, снижение числа нарушителей, оштрафованных ГИБДД, объясняется сокращением числа инспекторов (в 2018 году штат московского управления ГИБДД сократился на 750 человек).

«К тому же все больше водителей понимают, что нельзя парковаться там, где это очевидно запрещено — на тротуарах, остановках и зебрах»,— добавил эксперт.