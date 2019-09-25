РИАМО – 25 сен. В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ могут снизить ненаказуемый порог превышения скорости на дорогах, сообщает «Российская газета».

О возможности снижения данного порога с 20 до 10 километров в час рассказал заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин. Новую редакцию КоАП, в которой может появиться такое изменение, внесут на рассмотрение в Госдуму в начале 2020 года.

«Владимир Кузин не исключил, что в новом КоАП узаконят и другое давно назревшее наказание - штраф за опасное вождение. В правилах дорожного движения термин появился еще в 2016 году, но соответствующие санкции до сих пор не прописаны», - говорится в сообщении.

О снижении ненаказуемого порога превышения скорости говорят уже довольно давно, но пока решений по этому вопросу не принималось.