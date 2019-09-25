РИАМО - 25 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству общественных пространств в Звездном городке, который в этом году стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Впервые конкурс проведен в 2018-м по предложению нашего президента, когда он приезжал в Коломну в начале того же года. С тех пор конкурс проводится ежегодно. В прошлом году четыре города Подмосковья получили грант, а в 2019-м - пять. Звездный городок - один из победителей этого года. Сюда будут направлены средства, которые позволят сделать город более уютным», - сказал Воробьев.

В 2019 году во всероссийском конкурсе также победили Кашира и Серпухов, получившие премии на развитие в размере 54 миллионов рублей, Пересвет (60 миллионов рублей) и Верея (40 миллионов рублей). Звездный городок выиграл в номинации «Малые города с населением до 10 тысяч человек», получив денежную премию в размере 40 миллионов рублей.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил губернатору о предстоящих в Звездном городке работах, запланированных проектом. Так, в 2020 году планируется провести очистку озера, сделать велопешеходный маршрут вокруг набережной, установить рядом детские игровые комплексы, площадки для пикника и зону зимних горок, проложить мост к центру водоема и специальные настилы с подходами к воде.

Помимо этого, региональное правительство выделило средства на благоустройство общественных территорий в Звездном городке. В настоящее время создана велопешеходная дорожка вдоль Аллеи героев с установкой опор освещения, создана экопарковка за Домом космонавтов, проведено озеленение. В центральной части города у гостиницы «Орбита» сделают большую детскую площадку с современной канатной конструкцией, заменят плиточное покрытие, установят новые лавочки. Также появится лесная тропа из деревянного настила с размещением на ней танцевальной площадки и единая велодорожная сеть. Работы планируют завершить в октябре этого года.