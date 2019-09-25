РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В подмосковном Подольске завершился ремонт второго этажа взрослой поликлиники Климовской городской больницы №2, в кабинетах начали устанавливать мебель и оборудование, сообщается на сайте администрации горокруга.

Замглавы администрации Подольска Евгений Соловьев совместно с первым заместителем председателя совета депутатов Любовью Ушаневой, заместителем начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области Светланой Чудаковой проверил ход капремонта во взрослой поликлинике Климовской городской больницы №2.

«На втором этаже поликлиники работы закончены, в кабинетах устанавливают мебель и оборудование. Здесь будут располагаться кабинеты врачей-терапевтов, узких специалистов и кабинеты медицинской профилактики. Готов к работе дневной стационар на 12 коек», – говорится в сообщении.

Продолжаются работы на первом этаже, где разместятся диагностические кабинеты, кабинет забора крови, выписки рецептов и листов нетрудоспособности. В 2019 году на завершение ремонта поликлиники по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья» выделено 28,6 миллиона рублей.