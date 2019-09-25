РИАМО – 25 сен. В подмосковном Ногинске в рамках акции «Наш лес. Посади своё дерево» у магазина «Пятёрочка» на Юбилейной улице высадили берёзы.

Сотрудники торговой сети «Пятёрочка» высадили аллею берёз у магазина на Юбилейной улице, 14а. В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники Управления по вопросам потребительского рынка и услуг администрации Богородского городского округа Московской области.

Акция «Наш лес. Посади своё дерево» была впервые проведена в 2013 году. С тех пор она проходит на постоянной основе по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

В этом году в акции, которая прошла 21 сентября, приняли участие более 250 тысяч жителей Подмосковья, которые посадили более 700 тысяч деревьев и кустарников. Сеянцы и саженцы высаживали на участках общей площадью 556 гектаров. Участники акции посадили липы, рябину, боярышник, сирень, жасмин, берёзы и хвойные растения. В этом году посадка деревьев и кустарников проводилась на лесных участках, а также жители благоустраивали парки, скверы и общественные пространства.

По поручению губернатора была организована работа застройщиков по озеленению новых микрорайонов. Строительные компании Московской области совместно с жителями посадили около 2 тысяч деревьев и кустарников в 14 жилых комплексах на территории городских округов Балашиха, Ленинский, Пушкинский, Раменский, Мытищи, Электросталь, Щёлково.

Массовая акция «Наш лес. Посади своё дерево» традиционно проходит в осеннее время года. Мероприятие проводится с помощью команды профессиональных лесопатологов, лесников, общественных инспекторов и волонтеров. Участники события высаживают деревья в лесу после санитарных рубок, а также заботятся о сохранении парковых посадок на территории Подмосковья.

Принять участие в акции и в сопутствующих мероприятиях по охране и проверке лесного фонда Московской области может любой желающий – как взрослый, так и ребёнок. Для многих жителей Подмосковья это важное ежегодное мероприятие уже стало семейной традицией.

Активное участие граждан и организаций в акции приводит к минимизации потерь после санитарных вырубок лесного массива и процветанию подмосковных лесов. Глобальная цель – заставить задуматься о бережном отношении к природе, объединить всех в борьбе с гибелью леса. Особенно важно сформировать правильное отношение к сохранению природных богатств у подрастающего поколения.

Совместные усилия дают высокие результаты, которые растут с каждым годом. В акции принимает участие всё большее количество людей и представителей бизнеса – масштабы озеленения увеличиваются. Это позволяет постепенно восстанавливать лесной массив после необходимых санитарных вырубок.

В Подмосковье с 2013 года проведена масштабная работа по восстановлению лесных массивов. После эпидемии жука-короеда на месте санитарных рубок высажены сеянцы, специально выращенные в подмосковных питомниках. Восстановили более 43 тысяч гектаров леса.

Благодаря всем проведенным работам прироста площадей заражённого леса в Московской области практически не наблюдается.