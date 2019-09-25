РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В подмосковном Подольске Быковская школа повысила статус до Дома Юнармии и стала опорной площадкой для подготовки, тренировки и проведения крупных соревнований участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения, сообщается на сайте администрации горокруга.

Дома Юнармии – это опорные площадки для подготовки, тренировок и крупных соревнований участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения. На базе Быковской школы тренируется сборная юнармейская команда «Патриоты Подолья», сюда же приезжает множество ребят из других муниципалитетов.

«На основании решения заседания штаба Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области муниципальному общеобразовательному учреждению «Быковская общеобразовательная школа» городского округа Подольск присвоен статус «Дом Юнармии», – говорится в сообщении.

На заседании штаба начальник Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Александр Легков выразил благодарность главе городского округа Подольск Николаю Пестову за вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения и оказанное содействие в развитии Регионального отделения общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области.