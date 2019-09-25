РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 сен. Класс робототехники и 3D-моделирования оборудуют в новой школе в микрорайоне Центр-2 в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров в ходе выездного совещания вместе с сотрудниками администрации города осмотрел помещения строящейся школы и пообщался с руководством образовательного учреждения.

«Школа №14 (в Балашихе – ред.) состоит из двух блоков: центральный – это административный, где расположены кабинеты технологии, мастерские, конференц-зал, второй – учебный с актовым, со спортивным и хореографическим залами. У нас организованы занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Планируем эту практику распространить и в новом учебном заведении», сказала директор школы Елена Добужская.

Она добавила, что новая школа позволит ликвидировать вторую смену в школах № 14 и № 15 Балашихи.

Строительство школы в микрорайоне Центр-2 на 792 места в Балашихе началось в 2017 году за счет средств инвестора. Там будут располагаться два спортзала, пищеблок и столовая, актовый зал, игровые комнаты, классы для занятий.