РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 25 сен. Начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Московской области проведет прием граждан городского округа Домодедово 26 сентября, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«26 сентября с 16:00 до 18:00 в здании УМВД России по городскому округу Домодедово будет осуществлять прием граждан начальник Управления организации дознания ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Олег Филиппенко», – говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: город Домодедово, улица Советская, дом №24.

Для предварительной записи необходимо позвонить по телефону: 8(496)793-11-17.

Прием пройдет в порядке общей очереди. Граждане, обладающие льготами, беременные женщины и лица с маленькими детьми принимаются вне очереди.