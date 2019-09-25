РИАМО – 25 сен. Согласно данным Росстата, до конца сентября 2019 года количество безработных в России может увеличиться на 51,6 тысячи человек, при этом реальные масштабы увольнений значительнее статистических, пишет в среду газета «Известия».

Данные о возможных увольнениях представлены в информации Росстата для мониторинга социально-экономического положения субъектов РФ в январе-июле 2019 года. Речь идет о тех сотрудниках, кто может лишиться места из-за сокращения штата или планируемой ликвидации компании. Информацию работодатели предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения, исключение составляет лишь малый бизнес.

«Во втором квартале работодатели сообщили о планах до конца сентября расстаться с 51,6 тысячи сотрудников. Наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами – 12,6 тысячи человек», – говорится в материале.

На втором месте по численности тех, кто может лишиться работы, – отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения: здесь без работы могут остаться 7,7 тысячи человек. Следом идет сфера образования, в которой работодатели сообщили о планах уволить 5,2 тысячи сотрудников.

При этом сокращение не является массовым, поскольку это менее чем 0,1% рабочей силы, которая всего по стране насчитывает 75,6 миллиона человек.

По мнению экспертов, реальные сокращения гораздо масштабнее статистических: многие работодатели предпочитают расставаться с сотрудниками по соглашению сторон (если не заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию). В этом случае можно выплатить работнику лишь один оклад, а при сокращении необходимо два, плюс третий, если за первые два месяца человек не найдет работу.