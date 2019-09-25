РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 сен. Сотрудники полиции подмосковных Люберец с начала года выявили свыше 100 преступлений экономической направленности, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«За восемь месяцев 2019 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» выявили 105 преступлений экономической направленности. Из них 78 преступлений тяжких и особо тяжких», – говорится в сообщении.

Также выявили 60 преступлений в крупном и особо крупном размере, шесть преступлений коррупционной направленности, два случая взяточничества.

«Если Вы столкнулись с попыткой вымогательства взятки, сообщите в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» по телефону: 8(495)503-35-13», – заключается в сообщении.