РИАМО – 25 сен. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ранее предлагало отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках, теперь эту позицию поддержала и Федеральная антимонопольная служба, пишет в среду газета «Известия».

Противники инициативы отмечают, что из-за счетчиков усложняется система расчета, а сами приборы учета и их обслуживание стоят слишком дорого. К тому же они не дают серьезной экономии.

«Необходима не обязательная установка счетчиков, а, например, оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, а также развитие института энергосервисных контрактов», - сказал заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Энергосервисный контракт подразумевает замену оборудования в доме на сберегающее за счет инвестора, который потом сможет зарабатывать на экономии в здании. Кроме того, достичь энергосбережения можно и другими способами — с помощью общедомового счетчика и автоматизированного узла управления подачей тепла, который будет регулировать расход в зависимости от погодных условий.

Пока плата за тепло остается одной из самых непрозрачных, поэтому некоторые эксперты выступают за сохранение счетчиков.

«Плата за тепло — это от 50% до 70% нашей квитанции. Это самая затратная статья расходов и самая непрозрачная, потому что никто не контролирует температурные графики», - отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты Светлана Разворотнева.

По ее мнению, счетчик обеспечивает прозрачность и дает понять, как рационально расходовать тепло.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров отмечал, что нельзя навязывать гражданам установку индивидуальных приборов учета тепла. При этом, по его словам, никто не лишает людей права на добровольную установку счетчиков.