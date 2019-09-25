РИАМО – 25 сен. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ранее предлагало отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках, теперь эту позицию поддержала и Федеральная антимонопольная служба, пишет в среду газета «Известия».
Противники инициативы отмечают, что из-за счетчиков усложняется система расчета, а сами приборы учета и их обслуживание стоят слишком дорого. К тому же они не дают серьезной экономии.
«Необходима не обязательная установка счетчиков, а, например, оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, а также развитие института энергосервисных контрактов», - сказал заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.
Энергосервисный контракт подразумевает замену оборудования в доме на сберегающее за счет инвестора, который потом сможет зарабатывать на экономии в здании. Кроме того, достичь энергосбережения можно и другими способами — с помощью общедомового счетчика и автоматизированного узла управления подачей тепла, который будет регулировать расход в зависимости от погодных условий.
Пока плата за тепло остается одной из самых непрозрачных, поэтому некоторые эксперты выступают за сохранение счетчиков.
«Плата за тепло — это от 50% до 70% нашей квитанции. Это самая затратная статья расходов и самая непрозрачная, потому что никто не контролирует температурные графики», - отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты Светлана Разворотнева.
По ее мнению, счетчик обеспечивает прозрачность и дает понять, как рационально расходовать тепло.
Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров отмечал, что нельзя навязывать гражданам установку индивидуальных приборов учета тепла. При этом, по его словам, никто не лишает людей права на добровольную установку счетчиков.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии