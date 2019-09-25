РИАМО - 25 сен. Сотрудники столичной полиции изъяли из оборота немаркированную табачную продукцию и ликвидировали подпольное производство сигарет на территории подмосковного Домодедова, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России пресечена деятельность интернет-магазина, через который реализовывалась немаркированная табачная продукция. Злоумышленники сбывали несертифицированные сигареты через сайт: они принимали заказы на оптовые поставки, после чего курьер доставлял товар адресату», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На территории Москвы и Московской области оперативники задержали троих приезжих из стран ближнего зарубежья и одного гражданина РФ, добавила она.

При обыске изъято из незаконного оборота 250 тысяч пачек табачных изделий, немаркированных акцизными и федеральными специальными марками. Также в промышленном помещении в городе Домодедово обнаружен подпольный цех по изготовлению табачной продукции.

В помещении находились две автоматизированные линии, готовое табачное сырье, а также различные комплектующие, предназначенные для полного цикла производства.

Возбуждено уголовное дело. Троих подозреваемых заключили под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.