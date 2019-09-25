РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 сен. В подмосковном Подольске ускорят подачу тепла, в объекты социальной сферы подадут не позднее 26 сентября, в жилой фонд – до 27 сентября, ранее планировалось его дать до 8 октября, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В Подольске к осенне-зимнему отопительному периоду 2019-2020 года подготовлены все 88 котельных, 53 ЦТП, опрессовано 423,4 километра тепловых сетей. Пуск тепла в связи со значительным понижением температуры воздуха начат раньше планового срока. 24 сентября из 1 978 многоквартирных домов тепло подано в 1 481 дом. Из 157 объектов образования отапливаются 135, из 83 учреждений здравоохранения – 64. На оставшиеся объекты соцсферы тепло будет подано не позднее 26 сентября, в жилой фонд – до 27 сентября. В период пуска тепла возможны технологические нарушения», – говорится в сообщении.

Составлен график пуска тепла в жилые дома Подольска. По всем вопросам, касающимся отопления, необходимо обращаться в свою управляющую компанию.

По вопросам отопления можно обращаться по телефонам комитета по ЖКХ администрации округа: 8(496)755-57-93, 8(496)769-93-23 с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00, с 13:00 до 14:00 – перерыв.

Также горожане могут сообщать о проблемах с отоплением в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) круглосуточно по телефону: 8(496)755-57-98.