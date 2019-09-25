РИАМО - 25 сен. В результате пожара в городском округе Истра было эвакуировано 30 человек, среди которых были и четыре ребенка, пожарным подразделениям удалось потушить пожар, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 09:20 24 сентября от очевидца в ЦППС Истринского МПСГ поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме по адресу: городской округ Истра, город Дедовск, улица Керамическая, дом 9. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-222 ГКУ МО «Мособлпожспас» наблюдалось задымление между перекрытиями первого и второго этажей, угроза распространения отсутствовала», - говорится в сообщении.

В 10:05 был объявлен ранг пожара «1-БИС», а в 10:22 пожар уже локализовали на площади в 50 квадратных метров. По состоянию на 10:55 открытое горение удалось ликвидировать, а в 11:35 были ликвидированы последствия пожара.

Еще до прибытия пожарных подразделений было эвакуировано 30 человек. В результате пожара никто не пострадал.