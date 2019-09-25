РИАМО - 25 сен. В подмосковном Раменском округе семейная пара погибла из-за пожара на балконе своей квартиры, сына родители спустили с балкона по веревке, ребенок не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел днем 24 сентября в селе Новое. Прибывшие на место спасатели увидели горящие личные вещи на балконе квартиры на пятом этаже. Пожар потушили на площади 5 квадратных метров.

«В квартире проживала, со слов соседей, неблагополучная семья из трех человек, из них один ребенок», - говорится в сообщении.

Родители ребенка - мужчина 1975 года рождения и женщина 1986 года рождения - забаррикадировались в квартире и подожгли вещи на балконе. Своего восьмилетнего сына они спустили вниз по веревке, а сами выпрыгнули. В результате падения мужчина погиб на месте, пострадавшая женщина скончалась в больнице.

Как уточнили спасатели, ребенок не пострадал, после обследования его передали родной тете.