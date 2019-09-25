РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 сен. В подмосковной Балашихе 587 участников войны в Афганистане, а также родственников погибших военных с начала текущего года получили единовременную выплату в размере до 10 тысяч рублей к 30–й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, оформить ее можно в управлении соцзащиты города, говорится в сообщении министерства социального развития Московской области.

«Если вы еще не получили единовременную денежную выплату, вам необходимо до 15 ноября 2019 года обратиться в управление социальной защиты населения Балашихи по адресу: улица Мира, дом №5А. Жителям микрорайона Железнодорожный обращаться по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Саввинское шоссе, дом 4/1. Телефон для справок: 8(495)521-31-08», – говорится в сообщении.

Единовременная денежная выплата предоставляется ветеранам, инвалидам боевых действий и членам семей погибших в размере 10, 6 и 4 тысяч рублей, в зависимости от категории.

Для получения выплаты необходимо предоставить паспорт, документ, подтверждающий место жительства в Московской области; удостоверение (свидетельство) о праве на меры социальной поддержки; документ, подтверждающий прохождение военной службы в Афганистане и участие в боевых действиях; документы, подтверждающие получение ранения, контузии или увечья, при обеспечении боевых действий в Афганистане, извещение или архивную справку о гибели военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы в Афганистане для членов семей погибших военнослужащих), свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке) и другие.