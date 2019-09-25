РИАМО - 25 сен. На участке строящейся в новой Москве автодороги МКАД — Коммунарка — Остафьево возвели эстакаду, продолжается строительство тоннеля для выезда с внутренней стороны МКАД в сторону Московской области, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Закончены все монолитно-бетонные работы, уложено асфальтобетонное покрытие проезжей части. В настоящее время ведутся работы по монтажу и наладке инженерных сетей, а также работы по благоустройству подэстакадного пространства», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Эстакада с двумя полосами движения обеспечит левоповоротный съезд с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону Московской области. Протяженность эстакады составляет 440,6 метра.

Сейчас продолжается строительство двухполосного тоннеля левоповоротного съезда для выезда с внутренней стороны МКАД в сторону области. Его протяженность составит 495 метров.

По словам Бочкарева, также планируется реконструировать и приспособить для движения общественного транспорта внутриквартальные дороги ТиНАО, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.

Автомобильная дорога МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево обеспечит более удобные транспортные связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское, а также комфортный проезд к аэропорту Остафьево.

Ранее Бочкарев сообщал, что до конца 2019 года в Москве сдадут в эксплуатацию почти 26 километров дорог и 14 крупных искусственных сооружений. Кроме того, сейчас в городе строят балочный мост через шлюз канала имени Москвы.