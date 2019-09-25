РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 25 сен. С начала года в подмосковных Котельниках 51 человек получили единовременную денежную выплату в связи с 30–й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В размере 10 тысяч рублей выплатили ветеранам боевых действий из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, инвалидам боевых действий, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий в Афганистане и инвалидам боевых действий, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения боевых действий в Афганистане», – говорится в сообщении.

Выплату в размере 6 тысяч получили ветераны боевых действий, из числа лиц, обслуживавших воинские части в Афганистане, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья, либо награжденные орденами или медалями СССР либо РФ за участие в обеспечении указанных боевых действий и ветераны боевых действий из числа лиц, направлявшихся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные досрочно по уважительным причинам.

Также выплату получили члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, в размере 4 тысяч рублей.