РИАМО - 25 сен. В Москве сотрудники экстренных служб обнаружили окровавленного и травмированного мужчину, сбежавшего из больницы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение об инциденте поступило в полицию по адресу: Яузская улица, дом 11, где находится городская клиническая больница имени Давыдовского. Дежурный врач сообщил полицейским, что неизвестный мужчина обратился в медучреждение с травмами и, не дав себя осмотреть, сбежал из поликлиники без одежды.

«Находясь в районе Москворецкой набережной он прыгнул в реку и скрылся в сливной технологической коммуникации, откуда был извлечен сотрудниками МЧС», – сказал собеседник агентства.

На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи. Мужчину 1983 года рождения передали медикам. В настоящий момент решается вопрос о его госпитализации. Полиция проводит проверку по факту инцидента.