РИАМО - 25 сен. В Московской области с начала 2019 года собрали 66,1 тысячи тонн овощей, в частности, 38,8 тысячи тонн огурцов, 26,7 тысячи тонн томатов, 0,5 тысячи тонн перца, баклажанов и других овощей, сообщил РИАМО в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«За 9,5 месяцев текущего года в области вырастили и собрали 66,1 тысячу тонн овощей защищенного грунта, что превысило годовой показатель прошлого года на 5,7%. В 2018 году валовый сбор овощей в теплицах составил 62,5 тысячи тонн», – сказал Разин.

Он отметил, что на данный момент в области работает семь крупных сельскохозяйственных предприятий, выращивающих овощи защищенного грунта. Среди лидеров — «Агрокультура Групп» из Каширы, «Иванисово» из Электростали, «Луховицкие овощи» и Орехово-Зуевское предприятие «Аграрное».

По словам министра, в 2019 году в Подмосковье намерены собрать 75 тысяч тонн тепличных овощей.