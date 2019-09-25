РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 сен. Льготники подмосковного Красногорска 27 сентября смогут получить правовую помощь в администрации муниципалитета, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Администрация городского округа Красногорск проводит прием граждан по оказанию бесплатной правовой помощи 27 сентября 2019 года в 113 кабинете на первом этаже администрации городского округа Красногорск с 14:00 до 17:00», – говорится в сообщении.

С перечнем категорий граждан, которые могут воспользоваться услугой, можно ознакомиться на официальном сайте администрации горокруга.