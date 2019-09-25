РИАМО - 25 сен. Более 300 сотрудников центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут сопровождать пассажиров на протяжении всего их маршрута от станций метро до конечных станций Московских центральных диаметров (МЦД), говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Маломобильных пассажиров, по необходимости, будут сопровождать специалисты ЦОМП на всем их маршруте от метро и далее до любой станции Московских центральных диаметров. С запуском проекта штат центра увеличится – всего более 300 человек будут помогать пассажирам на маршрутах метро, МЦК и МЦД», – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

При этом, по его словам, процесс обращения за услугой не изменится. Заявку на сопровождение можно будет оформить по телефону горячей линии, через мобильное приложение «Метро Москвы» или через специальную форму на сайте Московского метрополитена.

Сотрудники ЦОМП также оказывают помощь в передвижении не только на МЦД, МЦК, в метрополитене, но и по территории вокзалов до посадки в поезда дальнего и пригородного сообщения, до автовокзалов города Москвы, на «Аэроэкспрессе» до терминала аэропортов, по городской территории до социальных объектов.

В настоящий момент сотрудники центра, вместе с другими специалистами ГУП «Московский метрополитен», АО «Центральная ППК», ГКУ «Организатор перевозок» и ГУП «Мосгортранс» проходят обучение к запуску МЦД. Работникам транспортного комплекса рассказывают про виды билетов, действующих в каждой зоне, порядок оплаты провоза багажа, валидации, бесконтактной оплаты, особенности действия льготных абонементов, чтобы они могли помогать пассажирам ориентироваться в новом наземном метро.

Движение по первым двум диаметрам планируют запустить к концу этого года. На МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск будет 66 станций. На 27 из них пассажиры смогут сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Работать диаметры будут с 05:30 до 01:00 – так же, как и подземка. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут.