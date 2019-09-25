РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 сен. В центре занятости населения (ЦЗН) в подмосковном Красногорске соискателям предлагают выбрать из почти 1,4 тысяч вакансий подходящие варианты, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«1 396 вакансий предлагает жителям округа Красногорский центр занятости населения на сегодняшний день. В пятерку самых востребованных специальностей вошли: врачи, представители младшего медицинского персонала, педагоги, повара, электрики», – говорится в сообщении.

В перечне популярных профессий также продавцы, кассиры, водители, слесари.

«С января текущего года в Красногорский центр занятости населения обратились 1 904 человек, из них трудоустроено порядка 70%», – сообщила директор ГКУ Московской области «Красногорский центр занятости населения» Татьяна Степанова.

По ее словам, для поиска работы не обязательно быть зарегистрированным в ЦЗН. Так, например, можно прийти на ярмарку вакансий и напрямую пообщаться с работодателями, обсудить условия труда и заработную плату.

«За первое полугодие на базе центра занятости населения прошли 5 ярмарок вакансий, в результате которых нашли работу 162 жителя округа», – заключается в сообщении.