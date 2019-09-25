РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 сен. С начала текущего года 575 жителей Красногорска получили единовременные выплаты в связи с 30-й годовщиной вывода войск из Афганистана, говорится в сообщении пресс-службы Минсоцразвития Подмосковья.

«В Красногорске 575 человек получили с начала года (2019 года – ред.) единовременную денежную выплату в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана», – говорится в сообщении.

В соответствии с законом Московской области от 8 февраля 2019 года №9/2019-ОЗ «О единовременной денежной выплате в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана» единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить ветераны боевых действий. Ветераны из числа лиц гражданского персонала получат деньги в размере 6 тысяч рублей, а члены семей погибших и умерших ветеранов боевых действий – 4 тысячи рублей.

«Заявителям, не получившим единовременную денежную выплату, необходимо до 15 ноября 2019 года обратиться в Красногорское управление соцзащиты населения по адресу: Красногорск, Волоколамское шоссе, дом 8, с понедельника по субботу – с 8:00 до 20:00. Телефон для справок: 8(498)602-19-26 (добавочные: 48610, 48612). Телефон горячей линии: 8(498)602-19-26», – добавляется в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие место жительства в Московской области и право на выплату, а также реквизиты лицевого счета.