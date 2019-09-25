РИАМО - 25 сен. Пожарные потушили возгорание в надстройке двухэтажного строения на Алтуфьевском шоссе в Москве, в результате пожара никто не пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по столице.

Пожар произошел вечером 24 сентября по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом №16.

«Ликвидировано возгорание в надстройке на крыше двухэтажного строения на площади 15 квадратных метров. В целях безопасности из здания были выведены 50 человек. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.