РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 сен. В микрорайоне Климовск Подольска застройщик приступил к благоустройству территории школы на улице Революции, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаются работы по строительству школы на 825 мест в микрорайоне Климовск по адресу: улица Революции, дом 2. Данное учебное учреждение возводится по решению губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья». В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории образовательного учреждения, монтируется вентфасад, проводятся работы по внутренней отделке учреждения», – говорится в сообщении.

Строительство школы началось в 2018 году на земельном участке, где ранее располагалось недостроенное и находившееся в аварийном состоянии здание школы №7. Оно было снесено в рамках выполнения контракта на строительство. Проект разработан ГУП МО «НИИиПИ градостроительства». Заказчиком является МКУ «Градостроительное управление». Генеральный подрядчик ООО «Триумф».