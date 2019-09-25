РИАМО - 25 сен. На сегодняшний день московские библиотеки являются универсальным, высокотехнологическим и ярким местом, на территории города находятся даже самые неординарные читальни, в частности, пространство библиотеки в Преображенском районе сделали в тематике авиации, а в читальне в Северном Тушино можно создать собственный комикс, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В последнее время слово «библиотека» перестало ассоциироваться с типовыми залами и железным правилом не шуметь. Это происходит благодаря тому, что многие московские читальни буквально преобразились: их основа, как и прежде, солидные книжные фонды, а вот место для взаимодействия с этим наполнением на сегодняшний день представляет собой универсальное, высокотехнологичное и яркое пространство», - говорится в сообщении.

Так, центральную библиотеку № 70 имени М.А. Шолохова в Преображенском районе называют «библиотекой высокого полета»: при реализации проекта «Точки роста» ее переоборудовали, сделав центральной темой пространства тему авиации. Тематический фонд включает как техническую и научную литературу, с помощью которой можно познакомиться со спецификой профессий пилота и авиаконструктора, так и художественную — книги, главные герои которых покоряют небо.

Место в читальных залах нашлось даже для аппарата космического питания и авиационных тренажеров, один из которых работает в настоящей кабине самолета Як-40. Кроме того, здесь можно почитать, сидя в настоящем авиационном кресле, и рассмотреть макеты и модели различных самолетов.

«В феврале 2018 года в Северном Тушине открылась обновленная библиотека № 227 — и приятно удивила жителей района, особенно школьников и молодежь: ее коллекцию пополнил фонд графической литературы — комиксов. В нем насчитывается более 770 экземпляров. Здесь также можно создать собственный комикс на специальном графическом планшете», - отмечается на сайте.

Кроме того, при библиотеке работает студия «Мангака» по рисованию манги — японского комикса. Кроме фонда графической литературы, в библиотеке есть книжный фонд, включающий 40 тысяч изданий, коллекция настольных игр, винил-зона, в которой можно переписать фрагмент виниловой пластинки на цифровой носитель, и многое другое.

Библиотека № 240 в Хорошево-Мневниках — отличное место для тех, кто увлечен IT: в научно-техническом и научно-фантастическом фондах представлены издания о высоких технологиях, а гости библиотеки — ученые и популяризаторы науки — регулярно проводят здесь лекции, мастер-классы, воркшопы и science-баттлы. Основные темы таких встреч — интернет вещей, аддитивные технологии (3D-печать), big data, искусственный интеллект, робототехника, а также спецэффекты в искусстве, кино и играх.

«Обновленная библиотека № 197 имени А.А. Ахматовой открылась в Крылатском год назад. Это первая городская смарт-библиотека: здесь есть коворкинг с Wi-Fi и гаджетами для поиска необходимой информации, многофункциональный зал-трансформер, студия производства видеоконтента и VR-зона «Ахматовский балкон», где с биографией и творчеством легендарной поэтессы можно познакомиться с помощью технологий виртуальной реальности», - добавляется в материале.

Медиацентр, в который в 2017 году превратилась библиотека № 67 на Аргуновской улице, — флагманский проект библиотек СВАО. Двухэтажное здание, полностью обновленное в 2014–2016 годах, находится в Останкинском районе. Кроме современных читальных залов, в «Аргуновке» расположен просторный светлый коворкинг, конференц-зал на 45 мест, дискуссионная площадка, детская игровая, а также 11 рабочих мест с компьютерами. В библиотеке часто проходят выставки современных художников.

«Библиотека № 95, преобразованная в сотрудничестве с клубом промышленных дизайнеров, открылась в районе Новогиреево прошлым летом. Участники клуба, профессиональные дизайнеры, разработали и воплотили новый облик читальни, соответствующий самым свежим трендам в декоре интерьеров. Все здесь — от столов и стеллажей до светильников и манекенов — сделано московскими дизайнерами», - уточняется в материале.

Также библиотека № 18 имени В.А. Жуковского, на базе которой в прошлом году запустили этот театральный проект, находится на территории Басманного района, в Лялином переулке — отсюда и запоминающееся название.

«Лялин-центр» — это и библиотека, и площадка для молодых театральных коллективов и детских театров. Здесь у них есть возможность реализовать свои творческие идеи и заявить о себе. Театральные подмостки соседствуют с уникальным тематическим книжным фондом, в котором можно найти редкие издания о сценическом искусстве.

Еще одна читальня, созданная для любителей искусства, на этот раз изобразительного, работает в Щукине. После обновления в библиотеке № 243 появились арт-мастерская и литературная гостиная, а фонды были пополнены материалами о живописи, скульптуре, фотографии и киноискусстве. В тематическом фонде представлено около двух тысяч изданий.