РИАМО - 25 сен. В 16 московских парках с 25 сентября по 5 октября в честь Международного дня пожилых людей пройдут праздничные концерты, уроки танцев, тренировки по зумбе, выставки и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во всем мире 1 октября отмечается День пожилых людей. Этот праздник напоминает о том, как важно уделять внимание потребностям и проблемам людей старшего поколения, создавать условия для того, чтобы они могли в полной мере заботиться о своем здоровье, реализовывать свои творческие идеи, заниматься любимым делом или проводить свой досуг интересно и насыщенно», - говорится в сообщении.

В Москве для горожан старшего возраста подготовили развлекательную программу. С 25 сентября по 5 октября в 16 парках городского департамента культуры пройдут спортивные тренировки, кинопоказы, уроки танцев, концерты, мастер-классы и чаепития.

«Празднование Дня старшего поколения начнется 25 сентября. В парке «Садовники» с 12:00 до 16:00 пройдет концерт. На нем выступят с песенными и танцевальными номерами фольклорные коллективы, а также участники проекта «Московское долголетие», - уточняется в материале.

А 27 сентября с 13:00 до 15:30 на территории зеленого театра Бабушкинского парка состоится праздник «Главное — душою не стареть». Гостей ждут игры в дартс и настольный теннис, гимнастика цигун по аккомпанемент баяниста, урок зумбы и концерт в конце праздника.

Кроме того, 29 сентября с 14:00 до 22:00 в этом же парке все желающие смогут посетить «Ретрофест» и концерт Академического хора ветеранов войны и труда СВАО. Здесь можно будет потанцевать под хиты 1960–1980-х годов, посмотреть музыкальный спектакль «Московские окна» и легендарную комедию Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

В этот же день отметят праздник и в парке «Красная Пресня». Его посвятят здоровью. В 12:00 здесь состоится встреча со специалистами Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Завершится программа зарядкой и мастер-классом по росписи сувениров.

В итальянском саду Воронцовского парка 1 октября состоится вечер романсов. Он пройдет с 16:00 до 18:00. Для гостей будет играть скрипка, а лауреаты российских и международных конкурсов исполнят романсы. Кроме того, для гостей проведут необычный мастер-класс под названием «Танцевальный романс».

В этот же день с 14:00 до 17:00 на главной сцене парка «Фили» пройдет концерт «Ретро-ВИА» с участием творческих коллективов, в составе которых в том числе участники проекта «Московское долголетие». Здесь также проведут мастер-классы по ретротанцам, конкурсы и викторины.

«1 октября с 15:00 до 21:00 в холле павильона «Заповедное посольство» парка «Зарядье» покажут спектакль «Скамейка», в лектории пройдут мастер-классы по декупажу рамок для картин и фотографий, открыток и игрушек, а на сцене большого амфитеатра выступит оркестр Happy Band», - добавляется в материале.

Также посетители парка Победы на Поклонной горе смогут послушать ансамбль народной песни «Матвеевские бабульки», а также принять участие в викторине «Угадай мелодию» и многочисленных конкурсах. Все мероприятия проведут в шатре на аллее Партизан с 15:30 до 17:30. Завершится праздник танцами и чаепитием.

В Парке Горького 1 октября пройдет экскурсионный марафон. В 12:00 и 16:00 все желающие смогут отправиться на экскурсии «Из глубины веков на высоту птичьего полета», а в 14:00 состоится познавательный тур «Прогулки с вождями». Чтобы попасть на экскурсию, необходимо зарегистрироваться по электронной почте: history@park-gorkogo.com.

«Большую развлекательную программу для горожан старшего возраста подготовили и в Лианозовском парке. 1 октября с 15:00 до 18:00 там пройдет концерт «Жить весело!», выставка живописи и мастер-класс по зумбе. Гости смогут потанцевать под хиты 1960-х и 1980-х годов», - сообщается на сайте.

В саду имени Баумана в этот день выступят участники проекта «Московское долголетие», пройдут веселые старты и мастер-класс по художественно-прикладному искусству. Праздничная программа состоится с 11:00 до 13:00.

Посетителей Перовского парка 1 октября с 15:00 до 17:00 ждет концерт, чаепитие и фотосессия. А на главной сцене в парке «Кузьминки» с 13:00 до 16:00 выступят творческие коллективы и участники проекта «Московское долголетие». Более того, серия открытых уроков, приуроченных ко Дню старшего поколения, пройдет 2 октября с 12:00 до 17:00 в детском досуговом центре парка «Ходынское поле».

Праздник «Все только начинается!» пройдет в парке «Северное Тушино» 5 октября с 16:00 до 18:00. В этот же день в выставочном павильоне «Арт-парк» Измайловского парка с 13:00 до 19:00 будет работать открытый микрофон. Гости смогут послушать стихи и прозаические миниатюры в исполнении поэтов и писателей, а также прочитать собственные творения.

Международный день пожилых людей был учрежден ООН в 1990 году. В нашей стране праздник отмечается с 1992 года как День старшего поколения.

В этом году в рамках праздника в столице пройдет около 500 мероприятий, в том числе 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.