РИАМО - 25 сен. В «Москвариуме» на ВДНХ появились на свет два детеныша азиатской кошачьей акулы, сейчас их вес составляет около 40 граммов, а длина тела 10 сантиметров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Два детеныша азиатской кошачьей акулы появились на свет в «Москвариуме» на ВДНХ. Пока вес каждого акуленка не превышает 40 граммов, а длина тела едва достигает 10 сантиметров. Маленькие хищники любят лакомиться измельченными кальмарами, мидиями и креветками», - говорится в сообщении.

В пресс-службе «Москвариума» отметили, что ихтиологам удалось создать для кошачьих акул оптимальные условия обитания, максимально приближенные к дикой природе. Специалисты подобрали для них рацион питания, освещение, температуру, соленость воды — все самое необходимое для жизни и развития потомства.

Свое название азиатская кошачья акула получила из-за больших выразительных глаз, похожих на кошачьи, гибкости и привычки спать, свернувшись в клубок. Кроме того, они, как и кошки, предпочитают одиночество и ведут ночной образ жизни. Кошачьи акулы вырастают до 120 сантиметров в длину. Максимальная продолжительность их жизни — около 25 лет. Из-за окраса этот вид акул еще называют коричневополосым. Обитают они в прибрежных коралловых рифах в восточной части Индийского и западной части Тихого океана.

«С 26 по 29 сентября с 10:00 до 22:00 все желающие смогут бесплатно увидеть детенышей азиатской акулы. Для этого на втором этаже океанариума установят морской аквариум. Праздничная акция приурочена ко Всемирному дню моря, который отмечается 26 сентября», - добавляется в материале.

Посетители «Москвариума» также смогут познакомиться с удивительными обитателями Японского и Белого морей: амурской морской звездой, красным астериасом, патирией гребешковой, раками-отшельниками и морскими огурцами — трепангами. Контактные занятия проведут ихтиологи на втором этаже «Москвариума». Открытые уроки будут проходить с 26 по 29 сентября с 14:00 до 15:00. Вход свободный.

«26 октября в океанариуме также откроется выставка подводной фотографии. В экспозицию вошло 20 работ фотографа Андрея Городисского. Гости увидят выразительные портреты дружелюбного ламантина, большой белой акулы, детеныша горбатого кита и другие редкие кадры, на которых запечатлены моменты встречи человека с обитателями морских глубин. Выставка будет работать на втором этаже «Москвариума» до 29 сентября с 10:00 до 22:00. Вход свободный», - уточняется на сайте.

Кроме того, во время проведения праздника на втором этаже комплекса с 10:30 до 18:30 пройдут бесплатные мастер-классы для детей по созданию морских корон из картона.

«Москвариум» на ВДНХ открыли для посетителей в августе 2015 года. Это один из крупнейших в Европе океанариумов, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тысяч обитателей. Площадь комплекса составляет более 53 тысяч квадратных метров, его аквариумы вмещают около 25 миллионов литров воды. Пространство разделено на три зоны: аквариум, зону водных шоу и центр плавания с дельфинами.