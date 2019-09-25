РИАМО - 25 сен. Полицейские подмосковного Павловского Посада задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник, находясь возле одного из домов по улице Орджоникидзе, незаконно проник в автомобиль отечественного производства, после чего попытался его похитить. Не сумев завести транспортное средство, правонарушитель решил снять аккумуляторную батарею с припаркованной рядом автомашины. Переставив ее на сломанный автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и вышли на след подозреваемого. Молодого человека задержали по месту его жительства.

На данный момент установлена причастность задержанного к совершению еще одной кражи автомобиля на территории городского округа Павловский Посад. Стражи порядка обнаружили похищенные автомобили и вернули их законным владельцам.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 10 лет колонии. В настоящий момент юноша арестован.