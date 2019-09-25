РИАМО - 25 сен. Спрос на организованные экскурсионные туры в Московской области вырос до 7% в нынешнем году, сообщила РИАМО исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«На 5-7% повысился прирост спроса в организованном сегменте на экскурсионные поездки по Московской области», - сказала Ломидзе.

Она отметила, что самыми популярными туристическими направлениями в Подмосковье являются «Новый Иерусалим» в Истре, а также Серпухов, Коломна, Зарайск и Сергиев Посад.

«Конечно, в Подмосковье едут чаще на уикенд, но с другой стороны летом есть отели, где московские семьи вывозят детей с бабушками и дедушками, это может быть от двух недель до месяца», - добавила Ломидзе.

Ранее вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил РИАМО, что подмосковные отели загородного формата ведут активную работу на протяжении 150-170 дней в году, что обеспечивает их загруженность на уровне 40%. По будням имеют хорошую загрузку те отели, где есть возможности для проведения конференций, форумов и семинаров.