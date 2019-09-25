РИАМО - 25 сен. Сезон фонтанов завершится в столице 1 октября, с этого момента коммунальщики приступят к работам по их консервации, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи с холодными погодными условиями работа городских фонтанов с 1 октября будет остановлена. Специалисты комплекса городского хозяйства приступят к работам по консервации данных объектов», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что консервация фонтана включает в себя целый комплекс работ: слив воды, промывку чаш, демонтаж насадок с установкой заглушек, снятие шаровых кранов, прочистку заборных решеток, продувку трубопроводов, демонтаж светильников, установку укрытий и так далее. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и элементами декора нуждаются в дополнительной защите от холодов.

«На «Пушкинском» фонтане установят защитные металлические конструкции, а на светодинамическом фонтане в Царицыне - специальный купол, который защитит инженерное сооружение в зимний период и позволит проводить работы, необходимые к следующему сезону. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду будут полностью демонтированы», - добавил Бирюков.

Зимой специалисты ГБУ «Гормост» готовят насосное и электромеханическое оборудование фонтанов к эксплуатации в весенне-летний период. Предприятие обеспечивает эксплуатацию 87 городских фонтанов, расположенных в знаковых местах столицы.

Всего в Москве установлено более 600 фонтанов, из которых 60 крупных. В сезон они работают каждый день с 08:00 до 23:00 и до 00:00 по выходным и праздникам.