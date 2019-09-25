РИАМО - 25 сен. В Москве разрабатывают упрощенные правила для кинопроизводителей по ведению съемок в городе с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщила РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

«Мы сейчас решаем проблему с коптерами. Сейчас происходят рабочие встречи с департаментом региональной безопасности города Москвы и с нашими коллегами из ГУ МВД и с теми, кто летает. Для того, чтобы как-то разработать некую систему упрощения этой ситуации, потому что мы понимаем, что каждый второй фильм использует коптер. Эту проблему надо решать, чтобы эти полеты были легализованы. Здесь у нас действительно есть поручение мэра – проработать этот вопрос и выдать какое-то решение», - сказала Максимченко.

По ее словам, также решается вопрос с обеспечением безопасности киносъемок в столице. Возможно, для этих целей будет привлекаться полиция.

В сентябре в столице прошла дискуссия «Москва: новые возможности для кинопроизводства» с участием представителей Международной ассоциации кинокомиссий, а также Universal Studios, Blumhouse Productions и других компаний. Многие из зарубежных экспертов отметили, что Москва является прекрасной площадкой для киносъемок, однако продюсеры нуждаются в поддержке столичного правительства. Одна из существующих проблем – сложность в получении виз.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» является структурным подразделением столичного департамента культуры. «Москино» курирует развитие сети из 13 городских кинотеатров, киносъемки в столице и другие общегородские проекты в сфере кино. Также «Москино» поддерживает современный российский кинематограф и популяризирует отечественное кинонаследие.