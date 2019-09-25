РИАМО - 25 сен. Новые многофункциональные спортивные площадки появятся в столичных районах Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Зябликово и Чертаново Южное, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На юге Москвы приступили к устройству четырех многофункциональных спортивных площадок. В зимнее время здесь планируется организовать ледовые катки», - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы отметили, что площадки появятся в районах Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Зябликово и Чертаново Южное по просьбам жителей.

«Территории для устройства также подбирались с учетом мнения горожан. На новых площадках можно будет проводить тренировки и соревнования по хоккею и мини-футболу, волейболу и баскетболу», — уточнили в пресс-службе.

Две спортивные площадки появятся по адресам: Варшавское шоссе, дом 158, корпус 2 и Каширское шоссе, дом 76, корпус 4. Специалисты уже выставили ограждение, оборудовали строительные городки и приступили к земляным работам по прокладке новых инженерных коммуникаций. Кроме того, они подготавливают основания для административно-бытовых зданий.

Еще две площадки организуют по адресам: Тамбовская улица, дом 10 и Ореховый бульвар, владение 24, корпус 2. Уже ведутся подготовительные работы — выставляется ограждение, обустраиваются бытовые городки.

Площадки на Тамбовской улице, Каширском и Варшавском шоссе будут похожими. На них оборудуют поля дли игры в мини-футбол площадью 800 квадратных метров. Чтобы мяч не покидал пределы поля, установят ограждения. Съемно-разъемный борт позволит им трансформироваться в ледовые арены.

Рядом с футбольными полями будут находиться административные здания с медпунктом, охраной и зоной выдачи и заточки коньков. Также построят гаражи для ледового оборудования и технические помещения.

На Каширском шоссе обустроят площадку для воркаута площадью более 100 квадратных метров. А над многофункциональной площадкой на Тамбовской улице оборудуют навес для защиты от осадков.

Площадка на Ореховом бульваре займет более 1,6 тысяч квадратных метров. Здесь выделят отдельные зоны для игр в волейбол и баскетбол, а также футбол. Зимой они станут единой ледовой ареной.

На площадке установят ограждение и навес. Рядом оборудуют четыре зоны для воркаута. Они разместятся на 900 квадратных метрах.

Кроме того, специалисты установят детскую площадку размером около 200 квадратных метров. Для удобства посетителей здесь также появятся гараж для ледового оборудования и административное здание с медпунктом, раздевалкой, гардеробом, помещением для заточки коньков и пунктом проката спортивного инвентаря. Его площадь составит около 220 квадратных метров.

По периметру каждой площадки установят фонари, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники. Кроме того, организуют подходы и подъезды.

Площадки устанавливают в рамках программы «Мой район». Она учитывает потребности жителей в появлении и обновлении спортивных комплексов, парков, библиотек и других центров притяжения.