РИАМО - 25 сен. Торговая сеть «Пятёрочка» поддержала участников крупнейшего ежегодного соревнования по бегу в столице - «Абсолют Московский марафон - 2019», в рамках мероприятия сеть организовала специальную тематическую зону, где участники забега могли зарядиться энергией, а гости – поучаствовать в виртуальном забеге, говорится в сообщении пресс-службы «Пятёрочки».

«Пятёрочка» второй год подряд выступает в качестве официального партнера Московского марафона. В этом году для гостей и участников из 85 стран торговая сеть подготовила специальные подарки и насыщенную развлекательную программу.

Каждому участнику марафона торговая сеть вручила эксклюзивные «Выручай-карты», которые позволят спортсменам получать в три раза больше баллов за покупки овощей и фруктов в любом магазине торговой сети до конца 2019 года.

Тематическая зона «Пятёрочки» была оборудована симулятором виртуальной реальности, благодаря которому каждый желающий, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, мог приобщиться к спортивному празднику и поучаствовать в импровизированном забеге. Также все желающие могли попробовать свои силы в викторинах и конкурсах, сделать аквагрим и сфотографироваться на память в тематической фотозоне.

Участники марафона и болельщики в любое время могли восполнить запас энергии в витаминном баре, согреться горячим чаем и ягодным напитком.

«Нам близки ценности здорового образа жизни, поэтому мы вновь с удовольствием присоединились к «Абсолют Московскому марафону - 2019» - самому массовому забегу в России. В этом году мы предоставили для участников мероприятия более 20 тонн свежих фруктов, которые являются важными источниками витаминов и энергии. В наших магазинах мы уделяем особое внимание ассортименту, качеству и свежести продуктов. Категория «фреш» составляет порядка 30% ассортимента каждого универсама «Пятёрочка», что даёт возможность гостям нашей торговой сети приобретать вкусные разнообразные продукты, обеспечивающие здоровье и тонус», - комментирует руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Участие в забегах на 42,2 километра и 10 километров приняли свыше 33 тысяч человек. Маршрут «Абсолют Московского марафона - 2019» прошёл по центру столицы через улицы, где расположены всемирно известные достопримечательности города: Кремль и храм Христа Спасителя, Большой театр, Политехнический музей и другие значимые сооружения.

Победителем Московского марафона в этом году стал житель столицы Искандер Яндгаров, он пробежал дистанцию за 2 часа 18 минут и 2 секунды. Среди женщин первое место заняла Марина Кулькова из Омска (02:29:26).

Впервые марафон в Москве провели в 2013 году, с тех пор он стал ежегодным. За это время количество участников увеличилось с пяти до более чем 30 тысяч, из них около 10% – бегуны из зарубежных стран.

В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах. Он пройдет весной 2020 года в рамках Virgin Money London Marathon.