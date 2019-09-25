РИАМО - 25 сен. В следующем году в Москве могут запустить систему поддержки кинопроизводителей, которая предполагает выплату субсидий за съемки эпизодов на территории столицы вне зависимости от яркости получившегося образа города, сообщила РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

«В августе была публичная встреча мэра с кинематографистами.<…> Сейчас разрабатывается система, я думаю, что до конца года она как-то анонсируется, а со следующего года начнет работать. Субсидии будут выдаваться за показ Москвы в фильме, безоценочно. Условно: показываешь какое-то внушительное количество образов Москвы в фильме и тебе выдается эта субсидия. По сути она за то, что ты снимаешь Москву, а не за то, насколько ярко этот образ реализован», - сказала Максимченко.

По ее словам, вопрос с выплатой субсидий все еще прорабатывается.

«Пока мы финализируем эту историю, потому что оценка фильма - это всегда субъективная история. Был даже спор среди кинематографистов, и многие высказывались по поводу того, что без субъективной оценки все-таки не обойтись», - добавила Максимченко.

В 2016 году в столице учредили премию «За создание образа Москвы в киноискусстве». В конкурсе на соискание премии могут участвовать фильмы (полный и короткий метр, сериалы, анимация), снятые за последние пять лет, действие которых разворачивается в современной Москве.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» является структурным подразделением столичного департамента культуры. «Москино» курирует развитие сети из 13 городских кинотеатров, киносъемки в столице и другие общегородские проекты в сфере кино. Также «Москино» поддерживает современный российский кинематограф и популяризирует отечественное кинонаследие.