РИАМО - 25 сен. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили около дома №8 по Батарейной улице в подмосковной Лобне, угрозы для людей находка не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 15:09 24 сентября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Лобня в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны при проведении земляных работ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса» на среду.