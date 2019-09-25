РИАМО - 25 сен. Большая площадка для натурных съемок может появится на территории новой Москвы, это позволит удержать в столице те компании, которые сейчас строят свои кинодеревни в других регионах, сообщила РИАМО генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

«Мэр обещал, что выделит территорию для строительства натурных площадок. То есть, когда застраивается, например, какая-то деревня для съемок. Для этого нужна территория. Многие не находят территорию в Москве, потому что на «Мосфильме» всего одна парковочная площадка, где можно что-то отстроить, не считая павильонов. <…> Мы попросили, чтобы выделили землю под застройку таких площадок, потому что многие уезжают в регионы и застраивают там свои деревни», - сказала Максимченко.

По ее словам, в Москве появится большая площадка, на которой можно будет не только построить декорации, но и сохранить некоторые из них.

«Мы сейчас ищем в ТиНАО, какие есть территории для таких целей», - заключила Максимченко.

В сентябре в столице прошла дискуссия «Москва: новые возможности для кинопроизводства» с участием представителей Международной ассоциации кинокомиссий, а также Universal Studios, Blumhouse Productions и других компаний. Многие из зарубежных экспертов отметили, что Москва является прекрасной площадкой для киносъемок, однако продюсеры нуждаются в поддержке столичного правительства. Одна из существующих проблем – сложность в получении виз.

Ранее Максимченко сообщила, что Московская кинокомиссия оказала содействие известному режиссеру Дэнни Бойлу, который решил снять в российской столице несколько эпизодов своего фильма Yesterday о музыканте, ставшем звездой в мире без The Beatles.