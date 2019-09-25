РИАМО - 25 сен. Погода с переменной облачностью и слабым ветром ожидается в Московском регионе в среду, существенных осадков не прогнозируется, максимальная температура воздуха составит плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 8-10 градусов, по области - 7-12 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%», - говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, здоровый организм безболезненно переносит все осенние изменения в природе, недомогание может появиться у метеозависимых людей.

«Чтобы перенести межсезонную неустойчивую погоду безболезненно, стоит позаботиться о своем здоровье, принять ряд профилактических мер: при любой погоде стараться пройтись по свежему воздуху, поддерживать физическую активность, делать зарядку. Показаны скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика - все это поможет поддерживать обменные процессы на должном уровне; включать в рацион травяные чаи, особенно зеленый чай, отвар шиповника, витаминные комплексы и средства, поддерживающие иммунитет», - добавляется в сообщении.

Специалисты предупредили, что не следует заниматься самолечением, необходимо выполнять рекомендации врача и лечить имеющиеся болезни, что поможет снизить чувствительность к погодным колебаниям.