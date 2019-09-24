РИАМО - 24 сен. Клитория, или мотыльковый горошек расцвела в тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Посетители могут увидеть эффектное растение, распространенное в тропических и умеренных регионах Америки и Азии, в Викторной оранжерее с самыми большими кувшинками в мире», – отмечается в сообщении.

На основе бутонов клитории готовят модный нынче напиток анчан, или «голубую матчу». С помощью клитории часто подкрашивают коктейли, ее используют в качестве органического пищевого красителя.

Представители рода клитория – вечнозеленые травянистые многолетние лианы, иногда – кустарники или небольшие деревья. Цветки представителей этого рода похожи на цветки других бобовых – например, из рода горох (Pisum). Окраска лепестков – почти белая, розовая, а также всех оттенков синего, от бледно-сиреневого до темно-синего. Плод – плоский боб длиной в несколько сантиметров.

Согласно аюрведе, клитория улучшает память, помогает бороться со стрессом и тревогой. Как и многие другие представители бобовых, клитория способна фиксировать атмосферный азот, поэтому иногда ее выращивают для повышения качества земель. Клитория тройчатая, к примеру, в Австралии используется для рекультивации территорий угольных шахт.