РИАМО – 24 сен. Пилотный проект Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете планируют завершить к середине октября, сообщает ТАСС.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что тестирование будет производиться на оборудовании одного производителя, который полностью прошел стендовые испытания.

«Сейчас на стенде идет эксперимент еще с двумя производителями. Просто те требования, которые предъявлялись к оборудованию, не все производители успели выполнить в те сроки. Сейчас еще два подходят к тому, чтобы пройти эксперимент на стенде. И я приветствую это, поскольку в конкуренции рождается истина», – заявил Жаров во вторник журналистам в кулуарах форума «Спектр-2019».

Он дополнил, что на данный момент уже понятна стоимость оборудования.

«Уровень его установки окончательный не понятен. От уровня установки зависит количество конкретных деталей, которые должны быть приобретены. Поэтому закончим эксперимент, проведем его на нескольких уровнях установки на сетях операторов связи, после этого посчитаем и, естественно, заявимся на деньги, тоже этого от вас скрывать не будем», – разъяснил глава Роскомнадзора.

Кроме того, Жаров рассказал, что создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования идет в плановом режиме.

«Если вы обратитесь более подробно к программе, по сути дела, к 1 ноября должна быть сформирована документарная часть и определится исполнитель. Все эти этапы выполнены, то есть конфигурация центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования создана, техническая документация есть, руководитель центра – в настоящее время проходит процедура оформления», – заверил Жаров.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Так, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».

Все крупные операторы сотовой связи страны присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете.

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, <...> то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», – сказал Жаров, уточнив, что завершить тестирование планируется в середине октября.

По его словам, речь идет о проведении теста в одном регионе РФ. Информация, о каком именно субъекте идет речь, не разглашается.