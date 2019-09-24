РИАМО – 24 сен. Торговая сеть ИКЕА принесла извинения за рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое», ее приостановят по причине того, что фраза могла задеть чувства посетителей магазинов, сообщает ТАСС.

«Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании», – заявили агентству в пресс-службе ИКЕА.

Кроме того, собеседники из пресс-службы компании подчеркнули, что изображения больше не будут показываться на рекламных носителях.

Накануне на рекламный лозунг ИКЕА «Каждому свое» обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов, уточнив, что данная фраза имеет ассоциации с Бухенвальдом.

Латинская фраза «Каждому свое» приобрела известность в новейшей истории как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь Бухенвальд, которая по-немецки звучала Jedem das Seine.