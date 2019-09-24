РИАМО – 24 сен. Практически завершено благоустройство пешеходной зоны по 1-му Советскому переулку и улице Советская от Рижского шоссе до улицы Базаева в городском округе Шаховская, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Проект нацелен на создание комфортных и современных общественных пространств для всех групп населения. Проработаны зоны основных объектов притяжения с устройством индивидуальных малых архитектурных форм и элементов благоустройства, создавая единое пространство», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в концепцию включены территории основного притяжения граждан. Например, на площади перед администрацией организованы места для спокойного отдыха с устройством лавок, урн и освещения.

Вокзальная площадь реорганизована таким образом, чтоб освободить ее от автомобилей. Здесь скоро появится навес, в сердцевине которого есть отверстие, чтобы солнечные лучи проникали на зеленый массив в центре плаца. Вокруг зеленого овала образовываются места для сидения.

Модернизируется площадь ярмарочных событий. На площади у круглого здания ресторана формируются несколько видов навесов с лавками. Большой сквер обустраивается новыми лавками и освещением, с сохранением и благоустройством существующих тропинок и дорожек. Также здесь устроен амфитеатр из габионов с настилом и лестницы для безбарьерного проникновения в сквер.

«Зона детской площадки предполагает одинаково комфортное времяпрепровождение как родителям с детьми, так и ребятам постарше. На участке устраивается пирс над берегом речки, установлен новый фонтан и вокруг этой зоны расставляются детские малые архитектурные формы и покрытия. Для родителей, наблюдающих за детьми устроен амфитеатр, подходящий к подпорной стене», – уточняется в материале.

Площадь на улице Шамонина обустраивается лавками для сидения, освещением и устраивается маленькая площадь у стелы.