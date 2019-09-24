РИАМО - 24 сен. Масштабное шоу «Код единства», которое будет показано в рамках церемонии закрытия фестиваля «Круг света», раскроет все черты россиян и покажет историю страны, сообщила журналистам во вторник координатор фестиваля, президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева.

«С точки зрения самой географии мы полностью поменяли площадку. Здесь абсолютно по-другому воспринимается свет. Это шоу, где хочется подумать о том, кто мы такие. Мы здесь хотим раскрыть все черты россиян, потому что это наша природа, земля и история», – сказала Лифантьева

Она также добавила, что в этом году будет реализована совсем другая технология и пиротехника будет работать особенным образом: звездные купола фейерверка раскроются в столичном небе диаметром до 300 метров.

«Сейчас нам не совсем повезло, потому что было тепло и резко стало холодно за пару дней до фестиваля. Люди, наверное, не смогли перестроиться. Да, показатели чуть ниже чем в прошлом году – в среднем нас посещают 3,5 миллиона человек. Все равно это показатель для нас очень хороший», – добавила Лифантьева.

Масштабный фестиваль «Круг света» стартовал в столице 20 сентября. Мультимедийные шоу продемонстрировали на девяти городских площадках: Гребном канале, Театральной площади, Поклонной горе, в музее-заповеднике «Коломенское», парке «Останкино», в концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее и на проспекте Академика Сахарова.