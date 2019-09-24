РИАМО - 24 сен. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян во вторник принял участие в круглом столе Госдумы на тему развития сельских территорий, парламентарий обратил внимание на необходимость включения Подмосковья в программу льготной ипотеки для работников агропромышленного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В рамках круглого стола обсуждалась федеральная программа комплексного развития сельских территорий.

«Программа, безусловно, имеет свои плюсы. Однако при анализе возникло также немало вопросов», – сказал Керселян.

В госпрограмме развития сельских территорий на 2020-2025 годы жителям будет предоставлена возможность участия в программе льготной ипотеки. Так, Минсельхоз РФ согласовал с банками ставку от 1 до 3%, для работников агропромышленного комплекса будет сохранен механизм субсидирования приобретения или строительства жилья.

«Московская область не включена в понятие «сельские территории». Это единственная область, которая исключена из льготной ипотеки. Но, по сути, село осталось селом, только в составе городского округа. И продукция, производимая в городских округах, осталась сельскохозяйственной», – подчеркнул Керселян.

Подмосковье занимает первое место по продукциям агропромышленного комплекса в России, первое место по Центральному федеральному округу – по производству овощей, третье место в России – по производству сыров и сырных продуктов, четвертое место в ЦФО – по производству картофеля.

В структуру АПК Подмосковья входят 480 предприятий, 800 крестьянско-фермерских хозяйств, свыше 796,5 тысяч личных подсобных хозяйств.

Сейчас в Подмосковье 6124 сельских населенных пункта с численностью постоянного населения 1,396 миллиона человек.

«По многим показателям Московская область занимает ведущие места. На наш взгляд, регион несправедливо исключили из программы льготной ипотеки», – дополнил Керселян.

Он обратил внимание депутатов Госдумы на правила предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по жилищным ипотечным кредитам и на проведение конкурсных процедур для участия субъектов в целевой программе «Современный облик сельских территорий».

Керселян выразил уверенность, что при корректировке программы ее реализуют с существенным эффектом.