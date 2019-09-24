РИАМО – 24 сен. В парках Подмосковья этой зимой появятся 14 пунктов обмена книгами, за несколько последних лет буккроссинг стал весьма популярен среди жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Идея буккроссинга довольно проста: приносишь уже прочитанную книгу на полку, чтобы бесплатно взять любую понравившуюся. Другие делают то же самое. До конца этого года будут открыты точки в 14 парках Подмосковья», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Уже есть пункты обмена книгами в городском парке в Раменском округе, в парке Принарский в Серпухове, в парке имени Гагарина в Шатуре, в парк имени Лазутиной В Одинцовском округе.

До конца этого года точки буккроссинга оборудуют в парке Москворецкий в Воскресенске, в центральном парке Реутова, в парке 200 лет Егорьевску, в городском парке в Кашире, в центральном парке и парке «Наташинские пруды» Люберец, в парке имени Николая Островского в Ступине, а также в трех парках в Одинцовском городском округе.

Подборка книг в уличных буккроссингах действительно впечатляющая. Утверждение «Каждый найдет свое» – это про полки в парках.

Буккроссинг предполагает определенную процедуру, по которой книга «отпускается» ее владельцем. Она регистрируется на официальном сайте, а внутрь книги помещается информация, что данная книга участвует в буккроссинге. Человек оставляет книгу в определенном публичном месте, заблаговременно предупреждая других участников движения, чтобы те могли ее взять. В последнее время под буккроссингом подразумевается любой свободный обмен книгами в публичных местах.