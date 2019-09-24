РИАМО – 24 сен. Круглый стол по теме «Электронный магазин. Проблематика и перспективы развития» в Наро-Фоминске вместо 26 сентября проведут 30 сентября, мероприятие начнется в 11:00, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Мероприятие проведут в здании администрации Наро-Фоминского городского округа.

«К участию приглашены представители бизнес-сообщества, муниципальных образований и общественных организаций, таких как Московское областное отделение «Опора России», Московский областной союз промышленников и предпринимателей, Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области и другие», – отмечается в сообщении.