РИАМО – 24 сен. С начала 2019 года в России ликвидировали почти сто нарколабораторий, недавно ликвидирована крупная ОПГ, поставлявшая наркотики в Московский регион, сообщается на сайте МВД РФ.

Во вторник в МВД России под председательством министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева прошло заседание Государственного антинаркотического комитета. Открывая заседание, Колокольцев обратил внимание на тенденцию изменения отечественного наркорынка в сторону преобладания синтетических наркотиков.

«В текущем году ликвидировано порядка 100 подпольных нарколабораторий, основная часть из которых специализировалась на производстве таких веществ. Совсем недавно пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого осуществляли изготовление, хранение и сбыт синтетических наркотиков на территории Московского региона и Республики Марий Эл. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны организатор и участники группы», – заявил Колокольцев.

Он дополнил, что также было изъято лабораторное оборудование и около 20 килограммов запрещенных веществ.

Об увеличении доли синтетики свидетельствует не только правоохранительная, но и медицинская статистика. В прошлом году возросло число лиц с зависимостью от новых видов наркотиков и психостимуляторов, а количество больных опийной наркоманией сократилось.

Действующая система учета наркозависимых не отражает реальную картину наркопотребления в стране. В ней необходимо учитывать и те категории граждан, которые допускают немедицинское потребление наркотиков. В частности, тех, кто доставляется на освидетельствование при оформлении административных протоколов и в ходе производства по уголовным делам.

Министр предложил детально проработать данный вопрос в рамках межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета.

Кроме того, участники заседания обсудили меры по предотвращению распространения допинга в спортивной среде.

«Это явление – серьезная проблема, которая подрывает доверие к соревнованию и честному соперничеству, наносит ущерб здоровью атлетов, оказывает негативное влияние на авторитет Российской Федерации на международной арене», – дополняется на сайте.

Члены Государственного антинаркотического комитета пришли к единому мнению, что в настоящее время система допинг-контроля в значительной степени позволяет ограничить масштабы использования спортсменами запрещенных веществ и методов. В ходе мероприятия были рассмотрены дальнейшие шаги, направленные на минимизацию возможных рисков.