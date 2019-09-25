РИАМО – 25 сен. В Подмосковье в среду проведут горячую линию, на которой гражданам расскажут о нюансах кадастрового учета и регистрации прав на части объекта недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«В управлении 25 сентября 2019 года <…> состоится очередная горячая телефонная линия по вопросам осуществления учетно-регистрационных действий на части жилого дома и домов блокированной застройки», – отмечается в материале.

На вопросы граждан будут отвечать начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Анна Кузнецова и заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Мадина Найфонова.

Они расскажут о составе пакета документов для подачи в орган регистрации, а также о самой процедуре регистрации.